Добрый день. Магазин на Joomla-Virtuemart. Необходим скрипт для сравнения цен магазина и цен конкурентов в Яндекас Маркете. Как будет работать - в скрипте выбираю свою категорию товара (допустим там 50 позиций), ...
Модификация php скрипта
Требуется модифицировать php скрипт для повышения защиты от потенциального взлома.
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