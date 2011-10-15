Требуется iframe разработка для facebook

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки137 просмотров

Нужно создать небольшой проект для facebook на базе уже имеющегося приложения.

Есть готовые:

1. Дизайн

2. Серверная часть, заточенное под другое api (php+mysql)

От исполнителя требуются следующие навыки и возможности:

1. Знание php, mysql от года.

2. Применение легкого html5.

3. Разработка iframe приложения для facebook.

4. Возможность полной занятости на несколько дней.

Оценочное время работы 3-4 дня полной занятости.

Оценочное вознаграждение 200$.

HTMLMySQLPHP
14 лет назад
Maks-0906
Максим 
34 года
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад
5 отзывов

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