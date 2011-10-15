Добрый день. Магазин на Joomla-Virtuemart. Необходим скрипт для сравнения цен магазина и цен конкурентов в Яндекас Маркете. Как будет работать - в скрипте выбираю свою категорию товара (допустим там 50 позиций), ...
Требуется iframe разработка для facebook
Нужно создать небольшой проект для facebook на базе уже имеющегося приложения.
Есть готовые:
1. Дизайн
2. Серверная часть, заточенное под другое api (php+mysql)
От исполнителя требуются следующие навыки и возможности:
1. Знание php, mysql от года.
2. Применение легкого html5.
3. Разработка iframe приложения для facebook.
4. Возможность полной занятости на несколько дней.
Оценочное время работы 3-4 дня полной занятости.
Оценочное вознаграждение 200$.
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