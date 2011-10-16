Флеш ролик из картинок

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен15 заявок239 просмотров

Нужно сделать ролик из картинок.

Примерно как на главной странице http://alutech-group.com/ только без нижнего меню, а так тоже самое, выезжают и текст вылетает для картинки сбоку. Картинок будет 10.

14 лет назад
wearyb
48 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

SnigE
Илья 
32 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$15
1 день
Все хорошо сделал. Быстро. Даже ночью слал результат.
Всем доволен, спасибо за предоставленную возможность

Заявки фрилансеров

SnigE
Илья 
32 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад