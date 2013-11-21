Сделать дизайн для блога

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка81 просмотр

Нужен несложный но качественный дизайн для блога хостинга.

Полное ТЗ предоставим выбранному кандидату в личной переписке.

11 лет назад
MSergW
Сергей 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Dr_mammoth
Александр 
41 год
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$200
1 день
Отличный исполнитель. Все выполняет точно в срок и по ТЗ, кроме того очень недорого для такого качества. Надеемся на дальнейшее сотрудничество.
Второй раз работаю с Сергеем, все как и в первый раз на высшем уровне. Рекомендую всем. Сам доволен сотрудничеством как слон:)

Заявки фрилансеров

Dr_mammoth
Александр 
41 год
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад

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