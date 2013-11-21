Добрый день! Требуется сделать дизайн внутренней страницы для уже существующего сайта, по заданным критериям и в определенных рамках (не чистое творчество). Конкретно: меняем внешний вид страницы, где выводятся ...
Сделать дизайн для блога
Нужен несложный но качественный дизайн для блога хостинга.
Полное ТЗ предоставим выбранному кандидату в личной переписке.
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