Отредактировать баннеры

БаннерыЗакрыт4 заявки130 просмотров
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Нужно отредактировать 2 флеш-баннера и 4 статических.

Исходники статических баннеров есть, флеш-баннеров - нет.

Срок 1 сутки.

9 лет назад
MSergW
Сергей 
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
год назад
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