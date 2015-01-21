Анимированный баннер (флеш или анимированный)

Добрый день. Ищем веб-дизайнера для разработки баннеров и дизайна и верстки email рассылок для двух Fashion брендов, сегмент одежда. Каждый месяц до 6-8 email рассылок по шаблону, редко может понадобиться сделать письмо с 0. Баннеры ...