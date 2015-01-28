33 баннера + 12 флэш

Для сайта http://yellow-owl.net/ нужны 3 тематических баннера (все подробности в тз). Основные требования к дизайнерам: - вы любите красивые сайты (да, мы считаем свой именно таким) :)) - вы любите создавать не менее прекрасные баннеры - вы не ...