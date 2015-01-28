33 баннера + 12 флэш

Надо сделать два простых баннера (320x480 и 640х100) формат JPG (без анимаций) Тематика: Сервис мотиваций мобильных приложений. ТЗ через сообщения.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Отрисовка 33 статических баннеров и 12 на флэш. Одноцветный фон + текст.
Описание баннеров и флэш на французском будет добавлено позднее.
Детали в документах:
https://www.dropbox.com/s/kh2sk6x6fafrx0l/Test_Task_for_banners.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cq0nx9ofner3ohg/TestTask.zip?dl=0
https://www.dropbox.com/s/be91jzxwdagqp1h/Affiliate_banners_en_ge.docx?dl=0
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