Сделать 2 баннера

$10
БаннерыЗавершен23 заявки251 просмотр
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Надо сделать два простых баннера (320x480 и 640х100) формат JPG (без анимаций)

Тематика: Сервис мотиваций мобильных приложений.

ТЗ через сообщения.

9 лет назад
Uiwix
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
ttjanka
Тетяна 
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
9 лет назад
$16
1 день
Работа выполнена быстро и качественно, доволен исполнителем.
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