Нарисовать 2 баннера

1 Баннер нужен для интернет магазина с информацией об акции, баннер должен быть тематический и совпадать под стиль сайта http://викториясикрет.рф/ , пример баннера во вложении, информация будет такая же.

Размер баннера 700х400

2 Баннер должен быть так же тематический для сайта http://victoriasecretshop.ru/content/28-akcii, информация на баннере будет с «Промо кодом» на баннере должно присутствовать модели в купальниках и информация с промо-кодом

Размер баннера 600х450

Оплата за 2 баннера = 500руб.