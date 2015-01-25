Заказ 5 гифок

$30
БаннерыЗавершен17 заявок260 просмотров
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Нужны 5 гифок большого разрешения.

Подробности в ТЗ.

9 лет назад
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Роман 
43 годаГермания
13 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Helg_Ar
Олег 
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
13 дней назад
9 лет назад
$25
2 дня
Доволен. Олег выполнил работу качественно и в срок.
Все отлично, четкое тз, коммуникация, оплата. Рекомендую.
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