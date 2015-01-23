Сайту требуются 3 баннера

Для сайта http://yellow-owl.net/ нужны 3 тематических баннера (все подробности в тз).

Основные требования к дизайнерам:

- вы любите красивые сайты (да, мы считаем свой именно таким) :))

- вы любите создавать не менее прекрасные баннеры

- вы не кусаетесь, если возникает необходимость что-то поправить. да и вообще вы не кусаетесь и с вами легко общаться, мы очень любим позитивных людей

- вы любите экспериментировать и не боитесь ярких цветов - у нас не больничная тематика ;)

Оставляйте свои заявочки с ценой в рублях (только с пометкой за 1 баннер или сразу за 3).

Обращаю внимание - тз прикреплено к проекту.