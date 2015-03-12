1 Баннер нужен для интернет магазина с информацией об акции, баннер должен быть тематический и совпадать под стиль сайта http://викториясикрет.рф/ , пример баннера во вложении, информация будет такая же. Размер баннера 700х400 2 Баннер должен быть так ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Нам необходимо изготовить макет в трех разных экземплярах:
1. Классический обед с чикенбургером с указанием цены 165 рублей.
2. Макет поделить на 2 части в одном обед с чизбургером в другом с чикенбургером, в центре разместить цену 165 рублей.
3. Макет "Креатив".На нем необходимо написать какую-нибудь завлекающую фразу, нацеленную на студентов, например, отучился, приходи пообедать с дузьями в макдоналдс всего за 165 рублей.
Макет нужен для печати баннера размером: 3х1.5 м. Разрешение 60-70dpi ineh; масштаб 1:1 цвет-CMYK; формат-tiff
Жду Ваши предложения.
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