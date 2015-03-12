Добрый день!

Нам необходимо изготовить макет в трех разных экземплярах:

1. Классический обед с чикенбургером с указанием цены 165 рублей.

2. Макет поделить на 2 части в одном обед с чизбургером в другом с чикенбургером, в центре разместить цену 165 рублей.

3. Макет "Креатив".На нем необходимо написать какую-нибудь завлекающую фразу, нацеленную на студентов, например, отучился, приходи пообедать с дузьями в макдоналдс всего за 165 рублей.

Макет нужен для печати баннера размером: 3х1.5 м. Разрешение 60-70dpi ineh; масштаб 1:1 цвет-CMYK; формат-tiff

Жду Ваши предложения.