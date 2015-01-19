Нарисовать 3 баннера

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Необходимо изготовить 3 баннера для сайта. Тематика сайта- хендмейд работы.

Баннеры следующего содержания:

1. Скоро открытие.

2. Преимущества проекта.

2. Условия для размещения работ.

Размер 925 х 245 рх.

Планируем долгосрочное сотрудничество с дизайнером.

9 лет назад
denvor
Денис 
51 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
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