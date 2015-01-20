Разработка баннеров и emailрасылок

Добрый день. Ищем веб-дизайнера для разработки баннеров и дизайна и верстки email рассылок для двух Fashion брендов, сегмент одежда. Каждый месяц до 6-8 email рассылок по шаблону, редко может понадобиться сделать письмо с 0. Баннеры jpeg, шрифты и все фото материалы предоставим. Баннеры на сайты а так же для соц-сетей.

Важно - иногда будут требоваться материалы оперативно, вне установленного графика.

Ищем дизайнера-верстальщика для долгосрочной работы. Ждем обязательно Ваши примеры работ, прошу сразу указывать расценки в рублях. Стилистика как на баннерах в примерах.