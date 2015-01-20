Нужно нарисовать логотип, коллажи, баннеры для сайта.

Нужно нарисовать иконку, логотип, коллажи, баннеры для сайта.

Тематика сайта: дропшиппинг, ИМ по продаже сумок (мужских и женских), кроссовки Adidas.

Все изображения с очень высоким разрешением.

Размер логотипа 152х117 px:

Размер коллажей 779х448 px: . Тематика коллажей: Lois Vuiton (5 шт. – 1 на главную, 4 на внутренние), Gucci (5 шт.), Chanel (5 шт.), Hermes (5 шт.), Cargo (4 шт. – 1 на главную, 3 на внутренние), Чай (5 шт. – 1 на главную, 4 на внутренние).

Размер баннеров 383х267 px.

Тематика баннеров: Lois Vuiton, Gucci, Hermes, Chanel, Cargo,Чай.

Коллажи, баннеры должны быть выполнены в одной, родственной манере, гамме.

Должен ли на изображениях присутствовать человек? Обсуждается с исполнителем, но НЕжелательно.

Более подробно при личной переписке.

ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНЕЙ: Никаких предоплат не будет. Либо безопасная сделка, либо депозит Вебмани, оплата по факту.