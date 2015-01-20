Нужно нарисовать логотип, коллажи, баннеры для сайта.

Добрый день. Нуждаемся в разработке 14 рекламно-информационных баннерах. Для двух интернет-магазинов. Статичных, в формате jpg, на слайдер jQuery.Современный, интересный, строгий дизайн. Тема 1) Обои, 2) Паркет.Присылайте пожалуйста заявки с указанными ценами. Желательно привести примеры. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно нарисовать иконку, логотип, коллажи, баннеры для сайта.
Тематика сайта: дропшиппинг, ИМ по продаже сумок (мужских и женских), кроссовки Adidas.
Все изображения с очень высоким разрешением.
Размер логотипа 152х117 px:
Размер коллажей 779х448 px: . Тематика коллажей: Lois Vuiton (5 шт. – 1 на главную, 4 на внутренние), Gucci (5 шт.), Chanel (5 шт.), Hermes (5 шт.), Cargo (4 шт. – 1 на главную, 3 на внутренние), Чай (5 шт. – 1 на главную, 4 на внутренние).
Размер баннеров 383х267 px.
Тематика баннеров: Lois Vuiton, Gucci, Hermes, Chanel, Cargo,Чай.
Коллажи, баннеры должны быть выполнены в одной, родственной манере, гамме.
Должен ли на изображениях присутствовать человек? Обсуждается с исполнителем, но НЕжелательно.
Более подробно при личной переписке.
ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНЕЙ: Никаких предоплат не будет. Либо безопасная сделка, либо депозит Вебмани, оплата по факту.
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