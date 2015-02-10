Флеш баннер "реклама доски бесплатных объявлений"

$30
БаннерыЗавершен9 заявок174 просмотра
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Флеш баннер для городского портала.

Смысл баннера: приводить пользователей с разных разделов портала в раздел "Объявления"

Необходимо сделать баннер который будет призывать посетителя:

1. Зайти в раздел объявлений

2. Добавить объявление

Описать выгоды:

1. Простая регистрация

2. Бесплатное размещение

3. Удобная подача объявлений

4. Высокая посещаемость ресурса

Показать популярные разделы:

1. Недвижимость

2. Автомобили

3. Одежда, обувь

4. Телефоны

5. Бытовая техника

6. Деловые предложения

7. Детские товары

8. Мебель

9. Красота и здоровье

10. Праздники, свадьбы

11. Стройка, ремонт, дом

12. Спорт, туризм, отдых

13. Домашние животные

14. Бюро находок

15. Даром

Блок "Специальные предложения"

Размеры:

320-80

320-320

800-100

9 лет назад
student2015
Антон 
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
dima_designer
Дмитрий 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 дней назад
9 лет назад
$30
3 дня
Работа выполнена на все 100%. Всегда на связи. Только хорошие впечатления! Рекомендую Дмитрия как грамотного разработчика баннеров отлично знающего свое дело!
Антон предложил интересный проект. Точно описал свои ожидания от конечного продукта. Никакой воды, все четко и по делу. Благодаря этому процесс разработки принес одно удовольствие. Награда своевременная и в полном обьеме. Мои рекомендации.
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