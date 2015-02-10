Флеш баннер "реклама доски бесплатных объявлений"

Нужен красивый баннер 50 К размер 674 на 300 точек, только с реальным положительным опытом
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Флеш баннер для городского портала.
Смысл баннера: приводить пользователей с разных разделов портала в раздел "Объявления"
Необходимо сделать баннер который будет призывать посетителя:
1. Зайти в раздел объявлений
2. Добавить объявление
Описать выгоды:
1. Простая регистрация
2. Бесплатное размещение
3. Удобная подача объявлений
4. Высокая посещаемость ресурса
Показать популярные разделы:
1. Недвижимость
2. Автомобили
3. Одежда, обувь
4. Телефоны
5. Бытовая техника
6. Деловые предложения
7. Детские товары
8. Мебель
9. Красота и здоровье
10. Праздники, свадьбы
11. Стройка, ремонт, дом
12. Спорт, туризм, отдых
13. Домашние животные
14. Бюро находок
15. Даром
Блок "Специальные предложения"
Размеры:
320-80
320-320
800-100
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