Заставка "Сайт на реконструкции"

$10
БаннерыЗакрыт14 заявок193 просмотра
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Добрый день, необходимо создать заставку для сайта общественно - политической тематики "Сайт на реконструкции". Требуется подобрать определенный фон, указать контакты организации и стандартный набор фраз для таких заставок.

9 лет назад
sibez
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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