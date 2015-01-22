Заставка "Сайт на реконструкции"

Добрый день! О задаче: на сайте templatemonster.com куплен шаблон для клиентской рассылки. Необходимо его адаптировать под задачи магазина: создание баннеров, верстка - т.е. нужно переделать шаблон для рассылки - пока это только макет. Готова предоставить более полную информацию, ...