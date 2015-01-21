Нарисовать баннер и иконку. Рисовать самим, а не брать готовое

Добрый день. Нуждаемся в разработке 14 рекламно-информационных баннерах. Для двух интернет-магазинов. Статичных, в формате jpg, на слайдер jQuery.Современный, интересный, строгий дизайн. Тема 1) Обои, 2) Паркет.Присылайте пожалуйста заявки с указанными ценами. Желательно привести примеры. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно нарисовать банер и иконку
Банеры и иконки статичные
Размер банера 700 на 200 (горизонтальный)
иконка в трех размерах 32, 64, 128
Идея иконки и банера - представлять представлять сервис по созданию и редактированию гугл карт.
На банере должно быть отображенна возможность просматривать карты на любом мобильном устройстве.
Стиль черно-белый, типа прикрепленного.
В дальнейшем возможна отрисовка еще банеров и иконок
Обязательно пишите стоимость
- Похожие заказы
- Баннеры1 исполнительЗавершен9 лет назад
Добрый день! О задаче: на сайте templatemonster.com куплен шаблон для клиентской рассылки. Необходимо его адаптировать под задачи магазина: создание баннеров, верстка - т.е. нужно переделать шаблон для рассылки - пока это только макет. Готова предоставить более полную информацию, ...Баннеры6 заявокЗакрыт9 лет назад
Бюджет проекта - 500 руб. Размеры баннера - 850x150px.Баннеры17 заявокЗакрыт9 лет назад
Задача: нарисовать 3 баннера в стилистике сайта (строительные материалы). 1 баннер - 150-180 руб. Оплата через WebMoneyЗавершен9 лет назад
Добрый день. Ищем веб-дизайнера для разработки баннеров и дизайна и верстки email рассылок для двух Fashion брендов, сегмент одежда. Каждый месяц до 6-8 email рассылок по шаблону, редко может понадобиться сделать письмо с 0. Баннеры ...Баннеры14 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется сделать привлекательный, интригующий, хорошо кликабельный баннер. Рекламируем один физический товар на одностраничнике streetracer-watch.apishops.ru Товар не должен быть явно показан на баннере. GIF анимация. Разработка с нуля, т.е. идея – сценарий – слоган – визуал. ...Баннеры19 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно нарисовать иконку, логотип, коллажи, баннеры для сайта. Тематика сайта: дропшиппинг, ИМ по продаже сумок (мужских и женских), кроссовки Adidas. Все изображения с очень высоким разрешением. Размер логотипа 152х117 px: Размер коллажей 779х448 px: . Тематика ...Баннеры24 заявкиЗакрыт9 лет назад
Уважаемые дизайнеры, нужен аватар и шапка для твиттер-аккаунта, посвящённому региональным мероприятиям. Пожалуйста, указывайте стоимость и примеры похожих работ. Тестовое задание: напишите в заявке «я внимательно прочитал описание проекта».Завершен9 лет назад
- $85
Отрисовка 33 статических баннеров и 12 на флэш. Одноцветный фон + текст. Описание баннеров и флэш на французском будет добавлено позднее. Детали в документах: https://www.dropbox.com/s/kh2sk6x6fafrx0l/Test_Task_for_banners.docx?dl=0 https://www.dropbox.com/s/cq0nx9ofner3ohg/TestTask.zip?dl=0 https://www.dropbox.com/s/be91jzxwdagqp1h/Affiliate_banners_en_ge.docx?dl=0Завершен9 лет назад