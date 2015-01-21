Созание рассылки по шаблону

Добрый день!

О задаче: на сайте templatemonster.com куплен шаблон для клиентской рассылки.

Необходимо его адаптировать под задачи магазина: создание баннеров, верстка - т.е. нужно переделать шаблон для рассылки - пока это только макет.

Готова предоставить более полную информацию, чтобы согласовать стоимость работы.