Копирайт рерайт

Необходимо написание статей о товарах для интернет магазина stall.com.ua . Мужчина который разбирается в электронике и гаджетах. Уникальность текста не меньше 90%. В тексте должны присутствовать определенные слова подобранные мной (5 ключевых слов на 1000 ...
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Требуется написание 250 текстов по строительной тематике с уникальность от 50% по Адвего. По 1.5 - 2 тыс знаков бп
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