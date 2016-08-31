Копирайт рерайт

Добрый день! Необходим рерайт, объем в символах: 12011, без пробелов: 10543 Сроки - нужно сделать до 22:00 по МСК. Никаких особых требований нет. Можно выбрасывать какие-то предложения и вставлять свои, более простые, но подходящие по смыслу (если вам так покажется ...