Написать описание атоллов Мальдив

Список атоллов:

Хаа АлифуАтолл

Адду Атоллили Сеену

Мииму Атоллили Меему (Мулаку)

Фаафу Атоллили Ниланде Северный

Хуваду Атолл

Откуда можновзять инфу: http://www.exotictime.ru/city/2947/

Таа Атолл

Атолл Расду

инфа: http://www.rutraveller.ru/place/1086

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