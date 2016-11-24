Написание отзывов на сайтах о работодателях

Требуется написать подробное описание товаров со знанием металлорежущего инструмента, должен быть специалист с техническим образованием. Товаров много более 30000. Работа большая, выберем специалиста, который предложить оптимально цена/качество. Наш сайт https://фрезы-сверла.рф для ознакомлением с ассортиментом товаров.
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Все просто, нужно написать несколько десятков положительных отзывов на компанию на разных сайтах о работотаделях. Нужно сделать "как от живого человека, работавшего в компании".
Текст и размещение с вас, оплата за каждый отзыв с нас.
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