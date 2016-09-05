Копирайтер – матрасная тематика (100 руб/1000 зн)

Приветствую. Требуется копирайтер для написания статей по тематике выбора матрасов и сопутствующих. Готовые темы и ТЗ имеется.

Мы ищем человека, способного детально изучить тематику и выдавать действительно уникальные, экспертные материалы, которые легко читать. Всего около 50 тем.

Копирайтерам, привыкшим писать воду о том, что в наше время много людей спят на матрасах прошу сразу пропустить данное предложение.

Скорость не так важна, как качество. Загружать материалы не нужно.

Жду предложения и контакты. Опыт в данной тематике приветствуется.