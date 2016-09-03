Требуется копирайтер на сайт (тематика "Красота и здоровье")

Здравствуйте, уважаемые копирайтеры!

Требуется копирайтер для написания разовой статьи на сайт о мезотерапии.

Количество символов - 5000-6000

Способ и порядок оплаты - на карту Visa/Mastercard

Порядок и сроки предоставления необходимых материалов исполнителю - после выбора заказчиком фрилансера в качестве исполнителя

Порядок передачи результатов работы - 48 часов после указания фрилансера исполнителем

Возможность последующей поддержки и устранения ошибок - оплата после устранения ошибок

Требования к исполнителю:

1) опыт в написании статей на указанную тематику или в общем на тематику о красоте.

2) грамотность

3) ваш текст должен быть читабелен и интересен, без воды