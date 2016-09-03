Требуется копирайтер на сайт (тематика "Красота и здоровье")

Оплата: $2./1000зн. включая авторские уникальные фото. Объем рецепта 1000-3000 знаков на английском языке. Требования к исполнителю: - Отличное знание английского языка - Наличие качественной фотоаппаратуры - Умение и желание готовить что-нибудь вкусное;) - Крайне желательно: - – Проживание в англоговорящей стране - ...
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Здравствуйте, уважаемые копирайтеры!
Требуется копирайтер для написания разовой статьи на сайт о мезотерапии.
Количество символов - 5000-6000
Способ и порядок оплаты - на карту Visa/Mastercard
Порядок и сроки предоставления необходимых материалов исполнителю - после выбора заказчиком фрилансера в качестве исполнителя
Порядок передачи результатов работы - 48 часов после указания фрилансера исполнителем
Возможность последующей поддержки и устранения ошибок - оплата после устранения ошибок
Требования к исполнителю:
1) опыт в написании статей на указанную тематику или в общем на тематику о красоте.
2) грамотность
3) ваш текст должен быть читабелен и интересен, без воды
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