Требуется копирайтер на сайт (тематика "Красота и здоровье")

КопирайтингЗакрыт23 заявки303 просмотра
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Здравствуйте, уважаемые копирайтеры!

Требуется копирайтер для написания разовой статьи на сайт о мезотерапии.

Количество символов - 5000-6000

Способ и порядок оплаты - на карту Visa/Mastercard

Порядок и сроки предоставления необходимых материалов исполнителю - после выбора заказчиком фрилансера в качестве исполнителя

Порядок передачи результатов работы - 48 часов после указания фрилансера исполнителем

Возможность последующей поддержки и устранения ошибок - оплата после устранения ошибок

Требования к исполнителю:

1) опыт в написании статей на указанную тематику или в общем на тематику о красоте.

2) грамотность

3) ваш текст должен быть читабелен и интересен, без воды

7 лет назад
mezo-elena
Елена 
42 годаРоссия
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
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