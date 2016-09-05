Контент-менеджер на развлекательный сайт

На сайт в тематике "фитнес/тренировки/похудение" (типа http://mirkrasoty.life/, http://socfit.info/, http://fitnessplus.com.ua) нужен менеджер. Желательно девушка.

В обязанности будет входить:

- поиск интересных (вирусных) постов в интернете (у конкурентов, на ютуб). Есть инструментарий для быстрого поиска.

- оформление и публикация постов на сайте. Не нужно следить за уникальностью текстов. Но нужно уметь писать интересные заголовки и небольшие описания.

На начальном этапе объем работ - 5 постов в день.

Оплата - 15 руб за пост. За хорошие посты (большой отклик в соцсетях) будут премиальные.

Постепенно объем будет увеличиваться + увеличиваться и ваши обязанности и ЗП.

Всем кандидатам дам небольшое тестовое задание, которое будет оплачиваться, если мы продолжим работать.