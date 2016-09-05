Сделать рерайт, тема путешествия

Требуется копирайтер для написания 3-х статей (таможенная и околотаможенная тематика). Знание основных правил русского языка. Знание тематики и (или) желание в ней разобраться. Нужно иметь хотя бы базовые представления о перевозочном процессе. Вместе с откликами ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день! Задание будет интересно тем, кто любит путешествовать самостоятельно!
Наш сайт http://www.kudaby.ru будет переделываться, и будет состоять как мы их называем из твитов, примеры во вложении.Суть твитов в том, что как будто их пишут реальные пользователи, которые побывали в той или иной стране, пишут от себя, живо, а кто - то строго где - то с юмором, , но все по делу. Суть твитов в том, чтобы это была наиболее полезная информация! Если вы когда -нибудь составляли маршрут путешествия лично и сталкивались с проблемой - много инфы мало по делу, то этот навык вам очень пригодится! И конечно чем меньше в городе воды и эпитетов ненужных тем лучше. Наша цель, чтобы люди зашли на сайт и им не надо было бы перебирать хлам инфы, а они бы увидели по каждому городу все только по делу.
Итак если по пунктам: нужно переписать тексты разных городов. Пишем от себя, как будто вы сами побывали в этой стране. Требования
1)Каждый "кусок текста" мы называем твитом. Твит должен быть 1-2 предложения. Иногда 3-4. Чтобы по сути и читать не много надо было ( Мы решаем проблему в туризме - что очень много сайтов на которых много воды, А мы хотим "сжато")
2) Оформляем по образцу ( Образец по ссылке https://docs.google.com/document/d/1UZbI-Q-cw6ckjHcJYrqckVyUNbpTHF-1P7ht8DPZxi0/edit?usp=sharing)
3) Стиль подачи - разнообразный:иногда представляем себя дедушкой иногда мамочкой, иногда брутальным парнем
4) Каждый "кусок текста" мы называем твитом. Твит должен быть 1-2 предложения. Иногда 3-4. Чтобы по сути и читать не много надо было ( Мы решаем проблему в туризме - что очень много сайтов на которых много воды, А мы хотим "сжато")
5) до 10 сентября нужно сделать рерайт по 30 городам.
6) По ссылке https://docs.google.com/document/d/1UZbI-Q-cw6ckjHcJYrqckVyUNbpTHF-1P7ht8DPZxi0/edit?usp=sharing- "тестовое задание" - сделайте 3-4 твита в качестве тестового и шлите мне вместе с заявкой!)
7) Уникальность не ниже 90%, за 1 город платим 50 руб
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