На постоянную работу требуется копирайтер на сайт по теме нагрева воды

Здравствуйте уважаемые копирайтеры. Если вам надоело тратить время на поиски новых заказов и хочется хоть какой-то стабильности, тогда вас

возможно заинтересует мое предложение.

На долгосрочную работу требуются копирайтеры, которые бы писали статьи

по водонагревателям (бойлерам) и газовым колонкам. Объем работы в неделю

7 статей объемом 4-9 тыс. символов без пробелов (объем напрямую зависит

от вас, сколько сможете писать статей, столько и отправлю.

Стоимость за 1000 з.н. б. п. - не более 40 рублей

Требования к исполнителю:

1) Очень желательно как минимум наличия опыта в написании подобных статей по теме устройств для нагрева воды.

2) Большое желание работать, выполнение работы в сроки.

3) Грамотность

4) Ваши тексты должны быть читабельными, без "воды"

Для начала нужно пройти тестовое задание. Если вы его выполните написав статью согласно ТЗ - то я вам его оплачу.

Присылайте свои заявки/запросы на тестовое задание.