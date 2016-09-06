Добрый день, необходимо отрерайтить приблизительно 10.000 знаков, чтобы на исходе получился 90-100% уник.текст. Сроки сегодня вечер. Цена 30руб - 1000збп. Буду рада сотрудничеству.
На постоянную работу требуется копирайтер на сайт по теме нагрева воды
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте уважаемые копирайтеры. Если вам надоело тратить время на поиски новых заказов и хочется хоть какой-то стабильности, тогда вас
возможно заинтересует мое предложение.
На долгосрочную работу требуются копирайтеры, которые бы писали статьи
по водонагревателям (бойлерам) и газовым колонкам. Объем работы в неделю
7 статей объемом 4-9 тыс. символов без пробелов (объем напрямую зависит
от вас, сколько сможете писать статей, столько и отправлю.
Стоимость за 1000 з.н. б. п. - не более 40 рублей
Требования к исполнителю:
1) Очень желательно как минимум наличия опыта в написании подобных статей по теме устройств для нагрева воды.
2) Большое желание работать, выполнение работы в сроки.
3) Грамотность
4) Ваши тексты должны быть читабельными, без "воды"
Для начала нужно пройти тестовое задание. Если вы его выполните написав статью согласно ТЗ - то я вам его оплачу.
Присылайте свои заявки/запросы на тестовое задание.
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