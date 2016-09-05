Написать сео-статьи на тему свадебные туры

Сроки 1-3недели:

Уникальность по адвего: 98% и выше

Оплата: 80рублей за 1000 знаков без пробелов. (без предоплаты, вознаграждение приходит в

течение следующих после утверждения текста двух недель)

Первый блок тем для статей см. ниже.

Каждая статья не менее 3000 символов, 2 красочных изображения (оплата: 5 рублей – 1фото),

текст не сплошной, разбитый на смысловые блоки с подзаголовками, хорошо

читабельный интересный, без воды, смотрим на показатель «тошнота».

Тестовое задание: взять первую тему из списка:

где недорого отметить свадьбу заграницей (она же заголовок) и написать небольшой текст (1500 знаков) по теме, грамотно вписать ключи. Предложить развитие темы, написать вступление,

рассказать, как бы вы развили тему дальше, какие бы подзаголовки использовали.

Ключи для теста: самые недорогие страны для свадьбы, как отметить свадьбу недорого за

границей)

Ищем 2-3-хавторов.

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