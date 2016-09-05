Написать сео-статьи на тему свадебные туры

Нужно написать что такое сайт, как его делать вручную, без использования кода и знания программирования на основе открытых инструментов типа wix и т.д. В заявке обязательно дайте ссылку на несколько примеров ваших предыдущих работ, примерную ...
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Первый блок тем для статей см. ниже.
Каждая статья не менее 3000 символов, 2 красочных изображения (оплата: 5 рублей – 1фото),
текст не сплошной, разбитый на смысловые блоки с подзаголовками, хорошо
читабельный интересный, без воды, смотрим на показатель «тошнота».
Тестовое задание: взять первую тему из списка:
где недорого отметить свадьбу заграницей (она же заголовок) и написать небольшой текст (1500 знаков) по теме, грамотно вписать ключи. Предложить развитие темы, написать вступление,
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Ключи для теста: самые недорогие страны для свадьбы, как отметить свадьбу недорого за
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Ищем 2-3-хавторов.
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