Копирайтер, технический текст-история

КопирайтингЗавершен3 заявки137 просмотров
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Нужно описать красивый кейс от лица бизнеса - провайдера о реалиях бизнес будней.

Технический кейс предоставлю (описание самого процесса), нужно красиво его преобразовать в некую историю.

Что мол вот столкнулись с проблемой, а потом вот так решили.

Должно быть интересно, в меру бизнесово, по типу истории.

На 2-3 т. знаков.

Кто готов взяться, пишите по цене и срокам.

7 лет назад
katerina_dyakova
Екатерина 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
mumitroll_miha
Алексей 
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$10
1 день
Спасибо большое за проделанную работу! Работа была сделано оперативно, четко, так как нужно! Очень рекомендую!
Давно закрыли проект, поэтому всех деталей не помню Но точно помню, что было ОЧЕНЬ приятно работать с Екатериной!
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