Копирайтер, технический текст-история

Нужно описать красивый кейс от лица бизнеса - провайдера о реалиях бизнес будней.

Технический кейс предоставлю (описание самого процесса), нужно красиво его преобразовать в некую историю.

Что мол вот столкнулись с проблемой, а потом вот так решили.

Должно быть интересно, в меру бизнесово, по типу истории.

На 2-3 т. знаков.

Кто готов взяться, пишите по цене и срокам.