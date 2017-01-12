Копирайтер, технический текст-история

Есть проект по теме утепление пенополиуретаном. Требуется для раздела терминология (раздел где идет термин ипотом описание) найти термины соответствующие тематики. Потом я их утверждаю и составить уникальное описание для каждого термина, без воды, а именно конкретика. Пишите цену ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно описать красивый кейс от лица бизнеса - провайдера о реалиях бизнес будней.
Технический кейс предоставлю (описание самого процесса), нужно красиво его преобразовать в некую историю.
Что мол вот столкнулись с проблемой, а потом вот так решили.
Должно быть интересно, в меру бизнесово, по типу истории.
На 2-3 т. знаков.
Кто готов взяться, пишите по цене и срокам.
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