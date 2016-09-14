Англоязычный копирайт: написать описания книг

КопирайтингЗавершен3 заявки197 просмотров
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Суть задачи: есть три белых книги: 

Для них нужно в таком формате сделать описания.

Оплата: сумма договорная, оплата по факту выполнения на кошелек WebMoney.

7 лет назад
eli56
36 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
bnm743ld
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад
$12
2 дня
Все круто. Хороший английский, хороший слог, быстрая реакция на комментарии и правки.
Отлично поработали, Илья - адекватный заказчик, чёткая постановка задания, никаких проблем с оплатой. Рекомендую!
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