Суть задачи: есть ряд вопросов на StackExchange, например, такой. Перевод вопроса: Я пытаюсь настроить статическую главную страницу на HTML для WordPress, что, как оказалось, нетривиальная задача.Я попробовал три подхода: Добавить index.html и переименовать index.php ...
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад
Суть задачи: есть три белых книги: Everything You Need to Know About Long Tail KeywordsSocial Media Mistakes and How to Avoid ThemHow to use WordPress for e-commerce?Для них нужно в таком формате сделать описания. ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
Суть задачи: есть тексты про Веб, веб-разработку и онлайн-маркетинг, которые нужно внимательно прочитать и дополнить их подходящими по смыслу иллюстрациями. После этого, текст нужно заверстать в InDesign в PDF (для публикации онлайн) по готовому примеру. ...Верстка полиграфии3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Суть задачи: написание текста для белых книг (white papers) на английском языке. Тематика: WordPress, онлайн-маркетинг, SEO, SMM, создание онлайн-бизнесов. Текст ориентирован на новичков, которые собираются создать свой первый сайт, онлайн-магазин или блог. Объем: ~2500 слов. ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Необходимо сверстать в .pdf (для публикации в Web) конетнт из Google Docs с готовыми иллюстрацими. Размер документа: 23 страницы. Пример готовой работы: http://bit.ly/2bEZGDf. Сам документ и иллюстрации — при личной переписке. ...Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходимо подготовить четыре текста для публикации в вебе в формате .pdf Какая именно работа включена в заказ: нужно сверстать в InDesign тексты из Google Docs в .pdf по готовому примеру, но с ...Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен9 лет назад