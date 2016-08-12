eli56

Илья Остапенко eli56

 
37 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$1
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

wppw
38 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$1
10 баллов
9 лет назад
Нужен WordPress разработчик для ответов на вопросы на StackExchange
HTMLWordPress
Всё отлично, рекомендую
Отлично сработались, Александр — квалифицированный специалист, который со знаем дела подходит к выполнению задач.
Ответный отзыв
bnm743ld
Алексей 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$12
10 баллов
9 лет назад
Англоязычный копирайт: написать описания книг
WordPress
Отлично поработали, Илья - адекватный заказчик, чёткая постановка задания, никаких проблем с оплатой. Рекомендую!
Все круто. Хороший английский, хороший слог, быстрая реакция на комментарии и правки.
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diz-r777
Игорь 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$23
10 баллов
9 лет назад
Верстка книги в .pdf
Работаем второй раз с Ильёй Сотрудничеством полностью доволен) Буду только рад новым проектам от Ильи)
Второй проект, над которым работаем вместе с Игорем. Отличная скорость и непревзойденное внимание к деталям. Надеюсь на дальнешее сотрудничество.
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diz-r777
Игорь 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$36
10 баллов
9 лет назад
Верстка четырех текстов (.pdf) по шаблону
Очень рад что был выбран исполнителем данного проекта С Ильёй работать очень комфортно и удобно Профессиональное ТЗ, все правки разложены по деталям Обратная связь на высшем уровне Никаких проблем с оплатой Буду только рад вновь быть полезен
Игорь — очень оперативный специалист. К тому же, он крайне ответственно относится к поставленным задачам, адекватно воспринимает критику, не боится потратить время на то, чтобы конечный продукт соответствовал абсолютно всем требованиям. В общем, чувствуется опыт.
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