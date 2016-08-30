[url=http://easywk.ru/file/pub/J4JoXgJj9hZgKou60jHC7hajrV28tRv5K7jxcTGa]Макет [/url]текст1: ТОЛСТЫХ ОЛЕГ ВСЕВОЛОДОВИЧ Креативный директор (остальные данные - старые) текст2: ЛЕМАР АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ (903)178-5583 [email protected]
Англоязычный дизайнер: дополнение текста иллюстрациями и верстка (PDF)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Суть задачи: есть тексты про Веб, веб-разработку и онлайн-маркетинг, которые нужно внимательно прочитать и дополнить их подходящими по смыслу иллюстрациями. После этого, текст нужно заверстать в InDesign в PDF (для публикации онлайн) по готовому примеру.
Детали:
— тексты объемом ~2500 слов, забитые на секции с подзаголовками.
— иллюстрации нужны для каждой секции (примерно, каждые 150-200 слов).
— иллюстрации должны подходить по смыслу.
— иллюстрации можно брать с бесплатных фотостоков (например, http://thestocks.im/) kb.j стоков векторых изображений (например, vecteezy).
Оплата: сумма договорная, оплата по факту выполнения на кошелек WebMoney.
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