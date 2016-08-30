Англоязычный дизайнер: дополнение текста иллюстрациями и верстка (PDF)

Суть задачи: есть тексты про Веб, веб-разработку и онлайн-маркетинг, которые нужно внимательно прочитать и дополнить их подходящими по смыслу иллюстрациями. После этого, текст нужно заверстать в InDesign в PDF (для публикации онлайн) по готовому примеру.

Детали:

— тексты объемом ~2500 слов, забитые на секции с подзаголовками.

— иллюстрации нужны для каждой секции (примерно, каждые 150-200 слов).

— иллюстрации должны подходить по смыслу.

— иллюстрации можно брать с бесплатных фотостоков (например, http://thestocks.im/) kb.j стоков векторых изображений (например, vecteezy).

Оплата: сумма договорная, оплата по факту выполнения на кошелек WebMoney.