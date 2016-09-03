Переверстка макета InDesign в другой размер

Верстка полиграфииЗавершен8 заявок283 просмотра
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Имеется исходник макета (InDesign), нужно переверстать его в размер: 

ширина 560 мм, высот 810 мм, отступ по краям 90 мм

Срочно.

7 лет назад
motolex
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
dbound
41 годУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$15
1 день
Отличный исполнитель, работу сделал качественно и оперативно. Очень рекомендую!
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