Переверстка макета InDesign в другой размер

Верстка и подготовка для печати на основании дизайна предыдущих флаеров (текст и изображения предоставляются). Двусторонний флаер DIN A4 297x210 мм Формат данных: 299x212 мм
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется исходник макета (InDesign), нужно переверстать его в размер:
ширина 560 мм, высот 810 мм, отступ по краям 90 мм
Срочно.
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