Отредактировать макет визитки PSD

Книга собрана 220 страниц, детский каталог. Верстка в индизайне. К сожалению, исполнитель относится не добросовестно к срокам (озвученные им ранее сроки просрочены в 3 раза) и комментариям (отрабатывает через раз или не увидел, не понял, забыл). ...