Отредактировать макет визитки PSD

$2
Верстка полиграфииЗавершен1 заявка144 просмотра
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Макет

текст1:

ТОЛСТЫХ ОЛЕГ ВСЕВОЛОДОВИЧ

Креативный директор

(остальные данные - старые)

текст2:

ЛЕМАР АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

(903)178-5583

[email protected]

7 лет назад
MediaNSD
Сергей 
45 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
154 отзыва(-7)
Выбранный исполнитель
Eullen
Полина 
33 годаУкраина
8 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
7 лет назад
$2
1 день
все ок! спасибо!
Все хорошо! Спасибо за сотрудничество.