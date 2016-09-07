Продающий текст для лендинга. Медицинские услуги

$100
КопирайтингЗавершен1 заявка137 просмотров
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Необходимо разработать текст и структуру лендинга для медицинской клиники. Детальное ТЗ по скайпу.

7 лет назад
Medusluga
Григорий 
32 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 отзывов
Выбранный исполнитель
Olga-Urban
Ольга 
38 летКазахстан
11 лет в сервисе
Была
год назад
7 лет назад
$100
3 дня
Нужен продающий текс, который привлекает клиентов если в вашем бизнесе переполнен рынок и огромная конкуренция????, !!!!не проходите мимо!!!. Работаю с Ольгой не первый раз и результат олимпийский, напишет перепроверит, несколько раз пересмотрит и доведет до идеала. Спасибо)))
Спасибо Григорию за очередной проект и доверие, оказанное мне, как копирайтеру! Работаем плодотворно, увлекательно, позитивно. Надеюсь, что продолжим в том же духе. Рекомендую его, как порядочного, общительного и вежливого заказчика)
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