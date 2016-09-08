Нужен копирайтер

Хороший исполнитель!_) Действительно пишет хорошие текста, наверное сильно придираюсь, но для меня есть недочеты, мелкие, наверное даже очень мелкие, но я их замечаю. А так, планирую и дальше собираюсь сотрудничать, думаю просто нужно притереться друг к другу. Стас реально молодец!_)