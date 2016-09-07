Написать несколько текстов.

Написать тексты,

1. Объем не менее 1000 зн. (лучше 1000-1500).

2. Уникальность 100 процентов

3. Отсутствие тошноты

4. Нормальные повествовательный текст для простых людей.

Темы текстов:

1. Как выбрать входные двери?

2. Как выбрать замок на входную дверь?

3. Какой наполнитель лучше для входной двери? (лучше пенополиуретан, в статье рассмотреть разные варианты)

4. Почему входные двери потеют? (про проблему и решение - двери с термо разрывом)

Пишите пожалуйста в заявке цену и срок.