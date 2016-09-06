Требуется adult копирайт (описание видео-роликов)

На м э й л. 1 пользователь - 1 отзыв. Оплата в ЯД предпочтительна, в крайнем случае ВМ, предлагаем свои цены
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Требуются описания для адалт роликов на сайт. Каждый ролик это Заголовок ~50-70 симв + осмысленное описание ~500-600 символов
Оплата по 10 руб за каждый. В данный момент необходимо описать 100 роликов. Вознаграждение выплачиваем за каждые 10.
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