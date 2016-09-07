Нужно перевести текст с русского яз. на украинский

Нужно сделать рерайт разделов сайта на английском языке (рерайт должен быть качественным с вычиткой, объем небольшой )
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Нужно перевести контент этого сайта http://goo.gl/d9yMVj на украинский язык
Баннеры на этих страничках http://goo.gl/kYM2TN и http://goo.gl/D7DNR4 не считайте
Все остальное, нужно перевести: меню, текст в формах, в уведомлениях об отправке форм, текст на сайте
Пишите, пожалуйста, ориентировочные цены и сроки. Спасибо!
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