Ищу копирайтера для написания статей на блог о компьютерах

Здравствуйте друзья. Ищу хорошего, ответственного и трудолюбивого копирайтера

для написания статей на блог посвященный компьютерам, программам, windows.

В основном нужно будет писать статьи по темам компьютерных программ, железа, настройке

windows и т.д. Очень часто нужно будет писать про решение проблем связанных с компьютерами.

Желательно чтобы был опыт в настройке компьютеров или вы хотя бы разбирались в теме.

Плачу 40-50 руб за 1000 знаков. В дальнейшем больше. Все зависит от того как будет

развиваться сайт, а это напрямую будет зависеть от качества ваших статей.

Своевременная оплата гарантируется. ТЗ на несколько лет вперед вы обеспечены.

Статьи нужно писать по 10-15 штук в месяц с размером 4000–6000 символов.

Дальнейшие детали в личной переписке.

Если хорошо с вами сработаемся, то обязательно буду рекомендовать вас внутри школы

и вы сможете получать еще больше заказов для написания статей от других учеников.

Спасибо! Жду ваших предложений.