Ищу копирайтера для написания статей на блог о компьютерах

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Здравствуйте друзья. Ищу хорошего, ответственного и трудолюбивого копирайтера
для написания статей на блог посвященный компьютерам, программам, windows.
В основном нужно будет писать статьи по темам компьютерных программ, железа, настройке
windows и т.д. Очень часто нужно будет писать про решение проблем связанных с компьютерами.
Желательно чтобы был опыт в настройке компьютеров или вы хотя бы разбирались в теме.
Плачу 40-50 руб за 1000 знаков. В дальнейшем больше. Все зависит от того как будет
развиваться сайт, а это напрямую будет зависеть от качества ваших статей.
Своевременная оплата гарантируется. ТЗ на несколько лет вперед вы обеспечены.
Статьи нужно писать по 10-15 штук в месяц с размером 4000–6000 символов.
Дальнейшие детали в личной переписке.
Если хорошо с вами сработаемся, то обязательно буду рекомендовать вас внутри школы
и вы сможете получать еще больше заказов для написания статей от других учеников.
Спасибо! Жду ваших предложений.
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