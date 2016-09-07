Написать текст про игрушки для детей

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Добрый день.

Требуется сегодня написать текст (если успеете, то можно и два) на 2500 про игрушки.

Заказ только для жителей Украины.

Оплата 15 грн/1000 символов без пробелов.

Цена не обсуждается.

7 лет назад
Nadolnaya1
Оксана 
48 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
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