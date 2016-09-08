Статья о замене ГРМ (ликбез)

Здравствуйте! Требуется написать статью-ликбез (информационную, без привязки к конкретной модели авто) про замену ГРМ для московского сайта автосервиса. То есть "симптомы", периодичность, особенности и пр.

Более подробное ТЗ выдам в личке.

Эта статья оплачиваемая (ваши цены?) и одновременно тестовая (проверяться все будет моим начальником). А вообще, ищется копирайтер на постоянную основу.

От вас требуется отличное знание темы (это важно), умение сео-оптимизировать текст (работа с подзаголовками - в особенности), умение работать с Вордстатом.