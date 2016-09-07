Написание текстов для Медицинского центра

Здравствуйте! Требуется написать статью-ликбез (информационную, без привязки к конкретной модели авто) про замену ГРМ для московского сайта автосервиса. То есть "симптомы", периодичность, особенности и пр. Более подробное ТЗ выдам в личке. Эта статья оплачиваемая (ваши цены?) и ...
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Здравствуйте.
Ищем копирайтера, для написания текстов для сайта медицинского центра, диагностического центра. На тематики МРТ, КТ, УЗИ.
Заболевания диагностируемые методами МРТ/КТ/УЗИ.
Требования к копирайтеру - высшее медицинское образование.Готовы рассмотреть лиц и без мед.образования, но по нашему опыту это бесполезно. Однако, если у Вас есть большое желание, готовы дать пробный текст.
Прочие требования - пунктуальность, грамотность, умение четко следовать тз, интерес к диагностике (указанные тематики), навык написания текстов под поисковики. Тексты с 97% и более уникальностью по Адвего.
Оплата на банковскую карту/телефон/кошельки все возможные без ограничений.
Работы очень много, несколько проектов/сайтов! Занятость не под 1-2 текста, а на длительный срок. Поэтому ищем - 3-5 человек.
Начинаем работу с пробного текста объемом 2-3 тыс знаков (по согласованию). Проверка мед.грамотности, знание тематики, умение оперировать ключевыми словами, соответствие всем seo требованиям из ТЗ.
Оплата за пробный текст 50руб. за 1000 знаков.
Далее - обговаривается индивидуально с успешными кандидатами.
Кандидаты пишите на [email protected] будем рады все обсудить.
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