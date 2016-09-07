Написание текстов для Медицинского центра

Здравствуйте.

Ищем копирайтера, для написания текстов для сайта медицинского центра, диагностического центра. На тематики МРТ, КТ, УЗИ.

Заболевания диагностируемые методами МРТ/КТ/УЗИ.

Требования к копирайтеру - высшее медицинское образование.Готовы рассмотреть лиц и без мед.образования, но по нашему опыту это бесполезно. Однако, если у Вас есть большое желание, готовы дать пробный текст.

Прочие требования - пунктуальность, грамотность, умение четко следовать тз, интерес к диагностике (указанные тематики), навык написания текстов под поисковики. Тексты с 97% и более уникальностью по Адвего.

Оплата на банковскую карту/телефон/кошельки все возможные без ограничений.

Работы очень много, несколько проектов/сайтов! Занятость не под 1-2 текста, а на длительный срок. Поэтому ищем - 3-5 человек.

Начинаем работу с пробного текста объемом 2-3 тыс знаков (по согласованию). Проверка мед.грамотности, знание тематики, умение оперировать ключевыми словами, соответствие всем seo требованиям из ТЗ.

Оплата за пробный текст 50руб. за 1000 знаков.

Далее - обговаривается индивидуально с успешными кандидатами.

Кандидаты пишите на [email protected] будем рады все обсудить.