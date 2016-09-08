Серия статей на сайт страховой тематики

***Оплачиваемое тестовое задание***

Для сайта страховой тематики требуется копирайтер, который подготовит развернутые информационные статьи объемом 3000-7000 знаков.

Для того чтоб подобрать нужного исполнителя предлагаем вам выполнить оплачиваемое тестовое задание на 700-900 з.б.п. на тему «Виды страхования автомобиля по КАСКО». В случае, если вы напишите грамотный текст, мы предложим вам дальнейшее сотрудничество.

Более подробное техническое задание находится в прикрепленном файле. Если вам интересен этот проект, оставляйте свои заявки, и вам будет выдано тестовое задание.