Нужно написать текст на основе перечисления списка преимуществ

КопирайтингЗакрыт8 заявок229 просмотров
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Нужно написать текст на основе перечисления списка преимуществ

Есть текста 1к символов который составлен в рандомном порядке: преимущества, достоинства, правила

Текст для рекламы в интернете сервиса.

Нужно сейчас составить рекламный текст на базе существующих зарисовок

Работать нужно сейчас. Не вечером, не через час, как освобожусь - сейчас, только сейчас

7 лет назад
denis7778
39 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
год назад
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