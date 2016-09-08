Здравствуйте! Требуется написать статью-ликбез (информационную, без привязки к конкретной модели авто) про замену ГРМ для московского сайта автосервиса. То есть "симптомы", периодичность, особенности и пр. Более подробное ТЗ выдам в личке. Эта статья оплачиваемая (ваши цены?) и ...
Нужно написать текст на основе перечисления списка преимуществ
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Нужно написать текст на основе перечисления списка преимуществ
Есть текста 1к символов который составлен в рандомном порядке: преимущества, достоинства, правила
Текст для рекламы в интернете сервиса.
Нужно сейчас составить рекламный текст на базе существующих зарисовок
Работать нужно сейчас. Не вечером, не через час, как освобожусь - сейчас, только сейчас
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