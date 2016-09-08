Нужно написать текст на основе перечисления списка преимуществ

Есть текста 1к символов который составлен в рандомном порядке: преимущества, достоинства, правила

Текст для рекламы в интернете сервиса.

Нужно сейчас составить рекламный текст на базе существующих зарисовок

Работать нужно сейчас. Не вечером, не через час, как освобожусь - сейчас, только сейчас