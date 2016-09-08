Описание товаров для магазина одежды

КопирайтингЗакрыт10 заявок266 просмотров
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http://satal.com.ua

Замена текстов на имеющиеся товары + новые.

1. Уникальность на text.ru близкая к 100%

2. Лёгкий текст, клиент 100% девушки 20-27 лет

3. Объём по 400-700 знаков, описание товара с ключевыми словами

Товары выкладываются на разных площадках, поэтому на один и тот же товар нужны будут разные тексты.

Количество товаров: 100+

Цена одного теска: 15 грн или 40 руб

Оплата на Приват Банк или Я.Д 

В заявке указывайте ссылки на проделанную подобную работу. 

7 лет назад
dpserega
36 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
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