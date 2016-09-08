Здравствуйте ищу копирайт/рерайт+титле и метатеги на автотематику к категориям тюнинга сайт regiontehsnab.ru ищу человека с опытом, для начала нужно порядка 100К текстов пишите предложения интересует цена до 50 руб.
Виды страхования автомобиля по КАСКО (оплачиваемое тестовое задание)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Информационному проекту страховой тематики требуется копирайтер для написания статей объемом 3000-5000 знаков в соответствии с предоставленным ТЗ.
Вам предлагается выполнить оплачиваемое тестовое задание на 700-900 з.б.п. на тему «Виды страхования автомобиля по КАСКО». Оплата 40р./1000 знаков без пробелов.
При написании тестового задания вам не нужно будет вписывать ключевые запросы, и оптимизировать статью под какие-либо технические требования – она может состоять из 1-2 абзацев, информация в которых будет исчерпывающей, содержательной и корректно написанной. Копирайтерам, которые напишут логично выстроенный и грамотный текст, мы предложим дальнейшее сотрудничество.
Более подробное техническое задание находится в прикрепленном файле. Если вам интересен этот проект, оставляйте свои заявки.
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