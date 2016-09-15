Написать 4 статьи для СЕО

КопирайтингЗавершен8 заявок161 просмотр
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Написать 4 небольшие статьи с использованием ключевых фраз (не более 60 для статьи). 3-5тыщ. зн. б.з. для каждой статьи.

Качество важней всего, без воды, без увеличения объема текста за счет воды и несения ахинеи.

Грамотная подача текста, без ошибок!

Тема — Ремонт бытовой техники.

Уникальность от 90% по адвего и http://www.content-watch.ru/http://text.ru/

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7 лет назад
Ddrop
31 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
ValyaSweety
Васильева 
34 годаБеларусь
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
7 лет назад
$7
1 день
сделано на отлично!
Отличный заказчик! Чёткое, понятное тз и своевременная оплата! Спасибо за предоставленную возможность поработать с вами. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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