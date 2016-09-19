10 статей "Подарки своими руками"

Здравствуйте ищу копирайт/рерайт+титле и метатеги на автотематику к категориям тюнинга сайт regiontehsnab.ru ищу человека с опытом, для начала нужно порядка 100К текстов пишите предложения интересует цена до 50 руб.
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- уникальность 95+
- к каждой статье несколько фотографий или иллюстраций по теме, без водяных знаков и надписей
- текст для людей, а не для роботов, интересный и легко читаемый, структурированный, без воды
- идеи для подарка должны быть современными, не детскими
- перед написанием скидываете фото подарков и только после утверждения пишете статью
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