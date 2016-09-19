10 статей "Подарки своими руками"

- уникальность 95+

- к каждой статье несколько фотографий или иллюстраций по теме, без водяных знаков и надписей

- текст для людей, а не для роботов, интересный и легко читаемый, структурированный, без воды

- идеи для подарка должны быть современными, не детскими

- перед написанием скидываете фото подарков и только после утверждения пишете статью