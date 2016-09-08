Придумать идеи для начала ролика.

Информационному проекту страховой тематики требуется копирайтер для написания статей объемом 3000-5000 знаков в соответствии с предоставленным ТЗ. Вам предлагается выполнить оплачиваемое тестовое задание на 700-900 з.б.п. на тему «Виды страхования автомобиля по КАСКО». Оплата 40р./1000 знаков без ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Исходные данные: ролик о компании, 1 минута. Компания предоставляет ресурсы для бизнеса. Первые кадры - аэросъемка территории предприятия.
Задача: придумать как будет выглядеть креативное 5-ти секундное начало. Можно несколько вариантов.
Такое начало необходимо для привлечения внимания к просмотру ролика.
Целевая аудитория: 35-40 лет, бизнесмены, Россия.
Критерии: не банально, вирусно, возможность реализации без нарушения авторских прав.
Сроки - пятница до обеда.
Я на связи с 6.00 по мск
Цены предлагайте.
Ролик могу скинуть, но привязывать по смыслу начало и ролик не обязательно.
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