Придумать идеи для начала ролика.

Исходные данные: ролик о компании, 1 минута. Компания предоставляет ресурсы для бизнеса. Первые кадры - аэросъемка территории предприятия.

Задача: придумать как будет выглядеть креативное 5-ти секундное начало. Можно несколько вариантов.

Такое начало необходимо для привлечения внимания к просмотру ролика.

Целевая аудитория: 35-40 лет, бизнесмены, Россия.

Критерии: не банально, вирусно, возможность реализации без нарушения авторских прав.

Сроки - пятница до обеда.

Я на связи с 6.00 по мск

Цены предлагайте.

Ролик могу скинуть, но привязывать по смыслу начало и ролик не обязательно.